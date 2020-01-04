Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался относительно "Ливерпуля".
"Я приходил в клуб [в 2002 году], который привык выигрывать АПЛ. Я смотрел на таких людей, как Райан Гиггз, который уже выиграл пять или шесть Премьер-лиг, прежде чем я там оказался.
В "Ливерпуле" же есть только Джеймс Милнер, который выигрывал золотые медали АПЛ. Игроки будут равняться на него, но им нужно слушать своего тренера, поскольку футболистам не стоит увлекаться", - цитирует Фердинанда Liverpool Echo со ссылкой на BT Sport.
Sports.ru
Фердинанд: в "Ливерпуле" лишь Милнер выигрывал АПЛ. Когда я приходил в "МЮ", клуб уже привык брать золото
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