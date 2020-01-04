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"Тоттенхэм" может приобрести Пентека или Баброзу из-за травмы Кейна

"Тоттенхэм" ищет замену для нападающего Харри Кейна в связи с его травмой, сообщает Team Talk.

Сообщается, что «шпоры» составили список потенциальных приобретений. В него входят нападающие Кшиштоф Пентек ("Милан") и Габриэл Барбоза ("Интер"). Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью намерен подписать одного из форвардов в зимнее трансферное окно.

24-летний поляк в текущем сезоне провел 17 матчей за "Милан" и забил четыре мяча. 23-летний бразилец, известный также по прозвищу "Габигол", принадлежит "Интеру", а прошлый год провел в аренде во "Фламенго". В его активе 41 матч, 34 гола и 11 голевых передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

"СЭ"


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Теги: Пентек Кейн Барбоза Тоттенхэм АПЛ
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