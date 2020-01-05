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"Вест Хэм" готов вступить в борьбу за Кулибали

"Вест Хэм Юнайтед" готов вступить в борьбу за защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Daily Express.

По информации источника, руководство клуба готово предпринять попытку приобрести Кулибали после возвращения главного тренера Дэвида Мойеса. Сообщается, что "Вест Хэм" готов потратить внушительную сумму, чтобы осуществить данный переход в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити», лондонский "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Вест Хэм АПЛ Наполи Кулибали Серия А
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