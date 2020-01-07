«Сити» порвал «Юнайтед», Сульшер потерял своё последнее преимущество

«Сити» – без нападающих, «Юнайтед» – без половины состава
Гвардиола дождался восстановления Агуэро, чтобы… играть вообще без номинальных форвардов – в запасе остался и Жезус. Де Брюйне, конечно, в убийственной форме, потому его появление в роли ложного нападающего всё равно несло убийственную угрозу, но здесь Пеп удивил.
Сульшер имел большие проблемы с составом. Это связано и с травмами (Магуайр, Шоу), и с болезнями (Марсьяль), и с банальной неукомплектованностью (если из старта не вылезает атакующий полузащитник с 0+0 за год, понятно, как у вас дела). Потому и в без того слабом составе хозяев появились молодые Уильямс с Гринвудом, а также Фил Джонс.
Бодрое начало: «Юнайтед» вспомнил победное дерби?
Ненадолго, но некоторые элементы из образцово-показательного матча месячной давности команде Сульшера удавались. В первые 10 минут хозяева умудрялись отвечать атакой на атаку, проходили прессинг с помощью грамотного розыгрыша от вратаря с участием Фреда, неплохо проводили быстрые атаки (помним прострел Рэшфорда справа).
Однако эта иллюзия игры на встречных курсах оказалась столь скоротечной, что сейчас и вспоминать о ней неловко, да и надо ли?
Сульшера наказали за выключение Рэшфорда из обороны
Схему «Юнайтед» в этом сезоне можно обозначить как 4-2-3-1, но Маркус Рэшфорд во многих матчах освобождён от оборонительной работы и располагается очень высоко для опасных контратак. Во многих даже больших матчах это помогало «Юнайтед» впереди и не приводило к катастрофе сзади, но сегодня этот важный штрих игры Сульшера стал фатальным минусом.
Комментатор Денис Казанский обмолвился, что разбирать гол Бернарду Силвы особо и разбирать не стоит – уж слишком хорош удар. У Фреда, например, в схожей ситуации вышло безобразие, оказавшееся пасом на Рэшфорда в офсайд.
Но с течением матча всё очевиднее становилась неслучайная природа этого гола. Следом «Сити» провёл целую серию атак, в которых мяч двигал вперёд Кайл Уокер, не атакуемый прямым оппонентом Рэшфордом. Встречать его должен был Фред, но опорник начинал дело это слишком низко. Ещё и защитником на этом фланге был молодой Уильямс. Ну а поскольку полуфланг целенаправленно перегружал Бернарду Силва, он с Уокером и Марезом легко разыгрывали лишнего и разрывали.
К тому же, Рэшфорд потянул спину и не выглядел на 100 процентов здоровым.
«Юнайтед» глубоко сел при 0:1. Как оказалось, правильно делал
Пропустить первыми для хозяев было страшным сценарием, вынуждавшим действовать более активно. Но на пропущенный мяч «Юнайтед» отреагировал достаточно спокойно, не став кардинально менять игру. Единственное – Сульшеру следовало бы что-то придумать с несостоявшимся противостоянием Рэшфорда и Уокера (хотя бы перевести на фланг того же Гринвуда, который смещался лишь эпизодически). В остальном хозяева неплохо позиционно оборонялись.
Но для этого «Юнайтед» при проигрышном счёте играл низким блоком в обороне. Так себе стратегия, но, как показала практика, она была куда перспективнее того, что хозяева начали вытворять дальше.
Контратакующий «Манчестер», да не тот
На 28-й минуте «Юнайтед» удивил внезапной волной высокого прессинга – первой за минут 15. Не успела команда заиграть по-новому, как тут же была наказана: «Сити» вышел верховым забросом вперёд, а Линделёф неудачно скинул мяч после борьбы и не успел за Марезом назад. Решающий вклад в гол снова внёс великолепный Бернарду.
И вот тут начался катастрофический разрыв. Парни Сульшера просто психанули, неуклюже ломанулись вперёд, наделали глупостей, не успели назад за контратакой. Перейра лучше бы даже не пытался успеть – оформил автогол.
Ну а затем «Сити» доминировал, властвовал и унижал. Это уже было не про тактику, а про подавленных беспомощных ребят, которые просто ждали перерыва, как избиваемый боксёр гонга. Хотя аналогия тут подходит не совсем: гости кружили над соперником, но разящего удара нанести не могли. Такое впечатление, что игрокам Гвардиолы было даже жалко соперника, особенно Стерлингу.
Жаль, что у Стерлинга эти дни. Иначе бы уже приблизились к 6:1— Вячеслав Палагин (@PalaginSlava) January 7, 2020
И только по этой причине счёт не стал крупнее до перерыва, но и без того после паузы смотреть было уже нечего. По крайней мере, с точки зрения интриги.
Стоп, а МатчТВ снова показывает матч 2011-го? Спойлер: закончат 1:6 в пользу «Сити».— Вадим Лукомский (@vadimlukomski) January 7, 2020
Спасибо, что не 1:6
Несмотря на 2-матчевый формат противостояния, команда Гвардиолы не кровожадничала, удовлетворившись и перевесом в 3 мяча. «Сити», конечно, не встал и не бросил играть (тем более, Пеп жестикулирует и подгоняет при любом счёте), но тут всё было ясно и без того.
Однако в районе 70-й минуты Де Хеа пришлось сделать пару классных сэйвов, которые позволили сохранить хозяевам хоть какое-то лицо: вскоре после них Гомес воспользовался краснокнижной небрежностью Де Брюйне при передаче и начал контратаку «Юнайтед» – Рэшфорд не допустил третьего подряд «сухого» матча. По результату поражение получилось даже не разгромным. Оно не впишется в перечень антирекорд «МЮ», однако суть ещё более печальная, чем у иного разгрома. Хотя ничего нового матч нам не рассказал: понятно, что это давно команды разного уровня, а второго подряд чудо-перфоманса с гениальным планом Сульшера ждать не стоило.
Сульшер всё?
Руководство «МЮ» терпеливо (хотя скорее, помешанному на коммерции Вудворду просто плевать) по отношению к тренеру, хотя поводы для увольнения он даёт почти каждый матч с нетоповым соперником. Теперь в пассив добавились и безнадёжные игры с «Арсеналом» и «Сити». Именно большие матчи всякий раз спасали Сульшера от вылета с должности, которую летом не стоило ему предоставлять.
Возможно, клубу стоит задуматься о перестановке хотя бы из-за эффекта новизны, который может помочь доковылять в этом сезоне к сносному результату и путёвке в ЛЧ, к которой ведут два пути. Оба при нынешнем положении вряд ли проходимы.
Самое печальное для «Юнайтед», что мучения на этом не закончились: в конце января на «Этихаде» пройдёт ответная встреча, в которой «МЮ» надо выигрывать 3:0. Возможно, только если в красных футболках выйдет команда Гвардиолы. Ну а «Сити» нужно спокойно забирать кубок лиги и нацеливаться на Лигу чемпионов, которая не покоряется Пепу вне «Барселоны».
Кубок лиги
1/2 финала
1/2 финала
"Ман Юнайтед" - "Ман Сити" - 1:3
Голы: Бернарду, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (аг), Рэшфорд, 69
Голы: Бернарду, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (аг), Рэшфорд, 69
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс, Фред, Перейра, Джеймс (Гомеш, 64), Лингард (Матич, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81).
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родри, Гюндоган, Марез (Фоден, 86), Де Брюйне (Жезус, 80), Бернарду, Стерлинг.
Предупреждения: Лингард, 35, Фред, 52, Родри, 63, Уильямс, 73.
Фото: mancity.com