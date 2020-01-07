«Сити» порвал «Юнайтед», Сульшер потерял своё последнее преимущество

Оле разучился играть большие матчи, которые его и спасали? Месть «горожан» за декабрьское поражение получилась слишком холодной, спокойной и непринуждённой.

«Сити» – без нападающих, «Юнайтед» – без половины состава

Бодрое начало: «Юнайтед» вспомнил победное дерби?

Сульшера наказали за выключение Рэшфорда из обороны

«Юнайтед» глубоко сел при 0:1. Как оказалось, правильно делал

Контратакующий «Манчестер», да не тот

Жаль, что у Стерлинга эти дни. Иначе бы уже приблизились к 6:1 — Вячеслав Палагин (@PalaginSlava) January 7, 2020

Стоп, а МатчТВ снова показывает матч 2011-го? Спойлер: закончат 1:6 в пользу «Сити». — Вадим Лукомский (@vadimlukomski) January 7, 2020

Спасибо, что не 1:6

Сульшер всё?

Кубок лиги



1/2 финала

"Ман Юнайтед" - "Ман Сити" - 1:3



Голы: Бернарду, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (аг), Рэшфорд, 69

Гвардиола дождался восстановления Агуэро, чтобы… играть вообще без номинальных форвардов – в запасе остался и Жезус. Де Брюйне, конечно, в убийственной форме, потому его появление в роли ложного нападающего всё равно несло убийственную угрозу, но здесь Пеп удивил.Сульшер имел большие проблемы с составом. Это связано и с травмами (Магуайр, Шоу), и с болезнями (Марсьяль), и с банальной неукомплектованностью (если из старта не вылезает атакующий полузащитник с 0+0 за год, понятно, как у вас дела). Потому и в без того слабом составе хозяев появились молодые Уильямс с Гринвудом, а также Фил Джонс.Ненадолго, но некоторые элементы из образцово-показательного матча месячной давности команде Сульшера удавались. В первые 10 минут хозяева умудрялись отвечать атакой на атаку, проходили прессинг с помощью грамотного розыгрыша от вратаря с участием Фреда, неплохо проводили быстрые атаки (помним прострел Рэшфорда справа).Однако эта иллюзия игры на встречных курсах оказалась столь скоротечной, что сейчас и вспоминать о ней неловко, да и надо ли?Схему «Юнайтед» в этом сезоне можно обозначить как 4-2-3-1, но Маркус Рэшфорд во многих матчах освобождён от оборонительной работы и располагается очень высоко для опасных контратак. Во многих даже больших матчах это помогало «Юнайтед» впереди и не приводило к катастрофе сзади, но сегодня этот важный штрих игры Сульшера стал фатальным минусом.Комментатор Денис Казанский обмолвился, что разбирать гол Бернарду Силвы особо и разбирать не стоит – уж слишком хорош удар. У Фреда, например, в схожей ситуации вышло безобразие, оказавшееся пасом на Рэшфорда в офсайд.Но с течением матча всё очевиднее становилась неслучайная природа этого гола. Следом «Сити» провёл целую серию атак, в которых мяч двигал вперёд Кайл Уокер, не атакуемый прямым оппонентом Рэшфордом. Встречать его должен был Фред, но опорник начинал дело это слишком низко. Ещё и защитником на этом фланге был молодой Уильямс. Ну а поскольку полуфланг целенаправленно перегружал Бернарду Силва, он с Уокером и Марезом легко разыгрывали лишнего и разрывали.К тому же, Рэшфорд потянул спину и не выглядел на 100 процентов здоровым.Пропустить первыми для хозяев было страшным сценарием, вынуждавшим действовать более активно. Но на пропущенный мяч «Юнайтед» отреагировал достаточно спокойно, не став кардинально менять игру. Единственное – Сульшеру следовало бы что-то придумать с несостоявшимся противостоянием Рэшфорда и Уокера (хотя бы перевести на фланг того же Гринвуда, который смещался лишь эпизодически). В остальном хозяева неплохо позиционно оборонялись.Но для этого «Юнайтед» при проигрышном счёте играл низким блоком в обороне. Так себе стратегия, но, как показала практика, она была куда перспективнее того, что хозяева начали вытворять дальше.На 28-й минуте «Юнайтед» удивил внезапной волной высокого прессинга – первой за минут 15. Не успела команда заиграть по-новому, как тут же была наказана: «Сити» вышел верховым забросом вперёд, а Линделёф неудачно скинул мяч после борьбы и не успел за Марезом назад. Решающий вклад в гол снова внёс великолепный Бернарду.И вот тут начался катастрофический разрыв. Парни Сульшера просто психанули, неуклюже ломанулись вперёд, наделали глупостей, не успели назад за контратакой. Перейра лучше бы даже не пытался успеть – оформил автогол.Ну а затем «Сити» доминировал, властвовал и унижал. Это уже было не про тактику, а про подавленных беспомощных ребят, которые просто ждали перерыва, как избиваемый боксёр гонга. Хотя аналогия тут подходит не совсем: гости кружили над соперником, но разящего удара нанести не могли. Такое впечатление, что игрокам Гвардиолы было даже жалко соперника, особенно Стерлингу.И только по этой причине счёт не стал крупнее до перерыва, но и без того после паузы смотреть было уже нечего. По крайней мере, с точки зрения интриги.Несмотря на 2-матчевый формат противостояния, команда Гвардиолы не кровожадничала, удовлетворившись и перевесом в 3 мяча. «Сити», конечно, не встал и не бросил играть (тем более, Пеп жестикулирует и подгоняет при любом счёте), но тут всё было ясно и без того.Однако в районе 70-й минуты Де Хеа пришлось сделать пару классных сэйвов, которые позволили сохранить хозяевам хоть какое-то лицо: вскоре после них Гомес воспользовался краснокнижной небрежностью Де Брюйне при передаче и начал контратаку «Юнайтед» – Рэшфорд не допустил третьего подряд «сухого» матча. По результату поражение получилось даже не разгромным. Оно не впишется в перечень антирекорд «МЮ», однако суть ещё более печальная, чем у иного разгрома. Хотя ничего нового матч нам не рассказал: понятно, что это давно команды разного уровня, а второго подряд чудо-перфоманса с гениальным планом Сульшера ждать не стоило.Руководство «МЮ» терпеливо (хотя скорее, помешанному на коммерции Вудворду просто плевать) по отношению к тренеру, хотя поводы для увольнения он даёт почти каждый матч с нетоповым соперником. Теперь в пассив добавились и безнадёжные игры с «Арсеналом» и «Сити». Именно большие матчи всякий раз спасали Сульшера от вылета с должности, которую летом не стоило ему предоставлять.Возможно, клубу стоит задуматься о перестановке хотя бы из-за эффекта новизны, который может помочь доковылять в этом сезоне к сносному результату и путёвке в ЛЧ, к которой ведут два пути. Оба при нынешнем положении вряд ли проходимы.Самое печальное для «Юнайтед», что мучения на этом не закончились: в конце января на «Этихаде» пройдёт ответная встреча, в которой «МЮ» надо выигрывать 3:0. Возможно, только если в красных футболках выйдет команда Гвардиолы. Ну а «Сити» нужно спокойно забирать кубок лиги и нацеливаться на Лигу чемпионов, которая не покоряется Пепу вне «Барселоны».: Де Хеа, Уан-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс, Фред, Перейра, Джеймс (Гомеш, 64), Лингард (Матич, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81).: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родри, Гюндоган, Марез (Фоден, 86), Де Брюйне (Жезус, 80), Бернарду, Стерлинг.: Лингард, 35, Фред, 52, Родри, 63, Уильямс, 73.Фото: mancity.com