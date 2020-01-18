Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в клуб

По данным итальянской газеты Tuttosport, велика вероятность того, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба вновь будет выступать за "Ювентус".
Фото: сalcioweb.eu
Отмечается, что игроки туринского клуба обратились к игроку с просьбой вернуться в команду. Сообщается, что этими игроками были Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Хуан Куадрадо.

Погба выступал за "Юве" в период с 2012 по 2016 год.

Ранее в СМИ была информация, что Погба недоволен своим положением в "МЮ" и рассматривает варианты для смены клубной прописки.

В нынешнем сезоне француз провел 7 матчей за "МЮ" и отдал 2 голевые передачи.


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Теги: Погба Ювентус Серия А Манчестер Юнайтед Трансферы АПЛ
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