Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в клуб

По данным итальянской газеты Tuttosport, велика вероятность того, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба вновь будет выступать за "Ювентус".

Фото: сalcioweb.eu

Отмечается, что игроки туринского клуба обратились к игроку с просьбой вернуться в команду. Сообщается, что этими игроками были Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Хуан Куадрадо.



Погба выступал за "Юве" в период с 2012 по 2016 год.



Ранее в СМИ была информация, что Погба недоволен своим положением в "МЮ" и рассматривает варианты для смены клубной прописки.



В нынешнем сезоне француз провел 7 матчей за "МЮ" и отдал 2 голевые передачи.