Одноклубник Головина Слимани может перейти в "Астон Виллу"

Нападающий "Монако" и сборной Алжира Ислам Слимани может продолжить карьеру в другом клубе.

Как сообщает Daily Mail, в услугах футболиста заинтересована "Астон Вилла". Права на 31-летнего форварда принадлежат "Лестеру", во Франции игрок выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне Слимани забил 7 голов и отдал 7 голевых передач в 13-ти матчах Лиги 1.

Отметим, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.


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Теги: Слимани Зарубежные трансферы Монако Астон Вилла АПЛ Лига 1
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