Одноклубник Головина Слимани может перейти в "Астон Виллу"

Нападающий "Монако" и сборной Алжира Ислам Слимани может продолжить карьеру в другом клубе.



Как сообщает Daily Mail, в услугах футболиста заинтересована "Астон Вилла". Права на 31-летнего форварда принадлежат "Лестеру", во Франции игрок выступает на правах аренды.



В нынешнем сезоне Слимани забил 7 голов и отдал 7 голевых передач в 13-ти матчах Лиги 1.



Отметим, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.