Сульшер - о несостоявшемся переходе Холанда в "МЮ": нельзя давать контроль агентам

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, почему его клуб не подписал норвежского нападающего Эрлинга Холанда, перешедшего в "Боруссию".

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Ранее Сульшер работал с Холандом в "Мольде" и был заинтересован в его переходе.



- Важно придерживаться здравого смысла. Есть вещи, которые нужно держать под контролем при подписании игроков. Нельзя давать контроль агентам, позволять диктовать им пункты об отступных и прочее. Примерно это хотели нам навязать, но мы должны были держать всё в своих руках, - приводит слова Сульшера ESPN.



Холанд в зимнее трансферное окно перешёл из "Ред Булла" в дортмундскую "Боруссию" и в первом же матче за новый клуб оформил хет-трик после выхода на замену.