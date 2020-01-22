Как утверждает The Sun, "Юнайтед" предложил более 30 миллионов фунтов за 16-летнего футболиста, который является самым молодым дебютантом в истории "Бирмингема". Беллингем впервые сыграл за основную команду против "Портсмута" в рамках Кубка лиги и в этом сезоне провёл уже 25 матчей.
Также игроком интересуются "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Бавария" и "Боруссия".
The Sun: "Манчестер Юнайтед" предложил более 30 млн фунтов за 16-летнего игрока "Бирмингема"
"Манчестер Юнайтед" готов раскошелиться ради молодого таланта из "Бирмингема" Джуда Беллингема.
Фото: Rex Features
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