Sky Sports: Эриксен сообщил "Тоттенхэму" о желании перейти в "Интер"

Источник сообщает, что датский хавбек намерен уйти в итальянский клуб.

Как сообщается, футболист уже встретился с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви и сообщил ему о своих намерениях.

Ранее становилось известно, что "Интер" предложил "Тоттенхэму" 18 млн евро за полузащитника.

Напомним, что контракт Эриксена со "шпорами" заканчивается этим летом.

"Тоттенхэм" Моуринью идёт в АПЛ восьмым после 23-х туров.


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Теги: Серия А АПЛ Тоттенхэм Интер Эриксен
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# Команда И О
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6 Вулверхэмптон 23 34
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