Sky Sports: Эриксен сообщил "Тоттенхэму" о желании перейти в "Интер"

Источник сообщает, что датский хавбек намерен уйти в итальянский клуб.



Как сообщается, футболист уже встретился с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви и сообщил ему о своих намерениях.



Ранее становилось известно, что "Интер" предложил "Тоттенхэму" 18 млн евро за полузащитника.



Напомним, что контракт Эриксена со "шпорами" заканчивается этим летом.



"Тоттенхэм" Моуринью идёт в АПЛ восьмым после 23-х туров.