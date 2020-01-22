В матче 24-го тура Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле одержал победу над "Норвичем" со счетом 2:1
Чемпионат Англии
24 тур
"Тоттенхэм" - "Норвич" 2:1
Голы: Алли, 38, Пукки, 70 (пен.), Мин, 79
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген (Фернандеш, 75), Алдервейрелд, Орье, Сесеньон, Алли, Ло Чельсо, Уинкс (Дайер, 56), Ламела (Эриксен, 62), Моура, Мин
Норвич Сити: Крул, Циммерман, Аарон, Байрэм, Хэнли, Рупп, Маклин, Тетти (Эрнандес, 82), Кантвелл, Дуда, Пукки
Предупреждения: Кантвелл, 47
"Тоттенхэм" одержал победу над "Норвичем"
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