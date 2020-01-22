"Тоттенхэм" одержал победу над "Норвичем"

В матче 24-го тура Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле одержал победу над "Норвичем" со счетом 2:1



Чемпионат Англии



24 тур



"Тоттенхэм" - "Норвич" 2:1



Голы: Алли, 38, Пукки, 70 (пен.), Мин, 79



Тоттенхэм: Льорис, Вертонген (Фернандеш, 75), Алдервейрелд, Орье, Сесеньон, Алли, Ло Чельсо, Уинкс (Дайер, 56), Ламела (Эриксен, 62), Моура, Мин



Норвич Сити: Крул, Циммерман, Аарон, Байрэм, Хэнли, Рупп, Маклин, Тетти (Эрнандес, 82), Кантвелл, Дуда, Пукки



Предупреждения: Кантвелл, 47