"Челси" обыграл "Халл Сити" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В 1/16 финала Кубка Англии состоялся очередной матч. В Халле местный "Халл Сити" уступил "Челси" со счётом 1:2.



Уже на 6-й минуте Мишу Батшуайи вывел гостей вперёд. В середине второго тайма Фикайо Томори удвоил преимущество лондонцев. "Халл" сумел отыграть один мяч за 15 минут до конца, точный удар на счету Камиля Гросицкого. Но спасти эту игру представителю "Чемпионшипа" уже не удалось.



Кубок Англии, 1/16 финала



Халл Сити – Челси -1:2



Голы: Батшуайи, 6, Томори, 64, Гросицки, 78



Халл Сити: Лонг, Маккензи, Тафадзолли, Бурк, Лихай, Боуэн, Кейн, Лопеш, Уилкс (Гросицки, 60), Ханимэн (Мадженнис, 69), Ивс (Самуэльсен, 69)



Челси: Кабальеро, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Томори, Маунт (Гилмор, 68), Ковачич, Баркли, Батшуайи, Хадсон-Одои (Виллиан, 68), Родригес (Лампти, 90+2)



Предупреждения: Ковачич, 46, Лихай, 63, Зума, 90