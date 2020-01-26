"МЮ" предложил за Фернандеша больше 55 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры по трансферу полузащитника "Спортинга" и сборной Португалии Бруну Фернандеша

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Как сообщает издание O Jogo, в последний день переговоры продвинулись и сейчас англичане предлагают за одного из ведущих игроков лиссабонской команды 55 миллионов евро, а еще 15 "Спортинг" может получить бонусами в зависимости от выступлений Фернандеша.



Руководство "Спортинга" не согласно с суммой и настаивает на 60 миллионах в качестве основной части трансфера.



Бруну Фернандеш третий сезон выступает за португальскую команду. В этом сезоне на счету игрока 27 матчей за "Спортинг" во всех турнирах и 15 забитых мячей.



За сборную Португалии 25-летний хавбек выступает с 2017-го года и провел 17 игр, в которых забил 2 мяча.