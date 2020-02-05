Игало: мне все равно, что в "МЮ" моя зарплата будет меньше

Нападающий Одион Игало поделился впечатлениями от перехода в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца текущего сезона. Права футболиста принадлежат китайскому клубу "Шанхай Шеньхуа".
Фото: newsbot.press
"Агент мне позвонил и сказал, что есть интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и других нескольких клубов. Я дальше не стал слушать и сказал, что нужно остановиться на "МЮ". На следующий день агент сообщил, что нужно лишь мое согласие. С 11 часов ночи начались переговоры и бумажная волокита. Я ясно дал понять, что хочу перейти только в "МЮ". Варианты с другими клубами мы отвергли. Агент сказал, что моя зарплата станет меньше, но мне все равно, нужно было просто поскорее оформить сделку. Зарплата не имеет значения. Мы закончили все дела в 5 утра, после чего мои бумаги ушли в "Юнайтед", и я официально стал игроком этого клуба. Моя мама заплакала от счастья, когда я ей позвонил. Ведь это была моя мечта", - цитирует Игало пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Игало будет выступать за "Манчестер Юнайтед" под 25-м номером, под которым выступал Антонио Валенсия.

Команда Сульшера в нынешнем сезоне АПЛ набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.


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Теги: Игало Манчестер Юнайтед АПЛ
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