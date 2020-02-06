Болельщику "Борнмута" на три года запретили посещать матчи

17-летний болельщик "Борнмута", который скандировал расистские кричалки во время матча АПЛ с "Тоттенхэмом", получил трехлетний запрет на посещение матчей.



Помимо этого, болельщик также оштрафован на 90 евро.



Инспектор Мэтт Ашмид прокомментировал этот инцидент:



"Мы серьезно к этому относимся и стараемся как можно быстрее пресекать такие случаи. Это преступления в футболе. Большинство фанатов подчиняются закону, но есть и такие, кто нет. Мы стремимся к тесному сотрудничеству с клубами для выявления лиц, действующих противозаконно", - сказал Ашмид.



"Борнмут" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 25 матчах 27 очков.