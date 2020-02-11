Назван самый высокооплачиваемый футболист в чемпионате Англии

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты в Английской Премьер-лиге.

Фото: zimbio.com

Как сообщает Sportmac, больше всех зарабатывает голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид де Хеа. Ежегодный доход вратаря составляет 23 миллиона евро в год. Вторым является полузащитник "Ман Сити" Кевин Де Брейне, который зарабатывает 19,7 млн евро. Замыкает тройку еще один футболист "Сити" - Рахим Стерлинг. Его ежегодный оклад составляет 18,5 млн евро.



Четвертым самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ является полузащитник "МЮ" Поль Погба, зарабатывающий 17,8 млн евро. На пятом месте находится хавбек "Арсенала" Месут Озил - 16,5 млн евро за сезон.



Шестым идет Антони Марсьяль (15,3), седьмым - Серхио Агуэро (14,1). Мохамед Салах, Маркус Рэшфорд и Гарри Кейн зарабатывают по 12,3 млн евро.