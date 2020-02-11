Полузащитник "Арсенала" Месут Озил пока не знает, подпишет ли с лондонским клубом новый контракт.
Текущее соглашение немецкого футболиста с "канонирами" истекает летом 2021 года.
"У меня еще больше года по контракту. Не знаю, что будет дальше. Я не вижу будущего. Со своей стороны я буду полностью выкладывать радио команды. А дальше увидим, что произойдет", - цитирует Озила ESPN,
В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.
Озил перешел в "Арсенал" летом 2013 года из мадридского "Реала".
Озил - о продлении контракта с "Арсеналом": не знаю, что будет дальше
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