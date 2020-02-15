Как сообщает The Telegraph, это решение связано с двухгодичным отстранением клуба от выступлений в еврокубковых турнирах из-за нарушения правил ФФП.
Окончательное решение испанский специалист примет после рассмотрения CAS апелляции от клуба.
Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016-го года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Англии и неоднократно выигрывал остальные английские трофеи. Действующее соглашение 49-летнего специалиста рассчитано до 2021-го года.
В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" в 1/8 финала встретится с мадридским "Реалом". Первый матч пройдет 27-го февраля на "Сантьяго Бернабеу", ответная игра - 18-го марта.
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Гвардиола может покинуть "Сити" в конце сезона
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в связи с отстранением "горожан" от еврокубков.
Фото: Getty Images
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