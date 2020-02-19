Гвардиола: останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что продолжит работу в клубе.

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Напомним, на прошлой неделе УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона из-за нарушения правил финансового fair-play. Также клуб был оштрафован на 30 миллионов евро.



В СМИ сообщалось, что Гвардиола ближайшим летом может покинуть "Сити", несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2021 года.



"Мы подадим апелляцию и будем ждать решения. Нам остается выходить на поле и делать то, что делали в предыдущие годы. Я доверяю клубу, мне все объяснили.



Я на сто процентов остаюсь, если, конечно, меня не уволит руководство. Это нечто особенное, больше, чем контракт.



Уйду ли я, если клуб отправят во вторую лигу? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб", - цитирует Гвардиолу ВВС.