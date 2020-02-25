Вице-президент "Манчестер Юнайтед" оценил трансферную политику клуба

Вице-президент "МЮ" Эд Вудвор прокомментировал подписание полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.



"Зимой СМИ сватали в "МЮ" 111 футболистов. Покупка Фернандеша показала, что мы движемся в правильном направлении. Мы хотим покупать игроков мирового уровня.



Летом мы также будем дисциплинированно подходить к трансферам. Помимо игроков для первой команды будем покупать и на перспективу. Также у нас есть талантливая академия", - приводит слова Вудворда Goal.



Напомним, "Манчестер Юнайтед" заплатил за Фернандеша 55 млн евро. Португалец уже успел отметиться голом.