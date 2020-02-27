"Арсенал" готов выкупить полузащитника "Атлетико"

Ганский полузащитник "матрасников" Томас Партей близок к переходу в лондонский " Арсенал ", сообщает Libertad Digital.

Фото: Eurosport

"Канониры" готовы заплатить "клаусулу" игрока, которая равна 50 миллионов евро.



Руководители "Арсенала" напрямую ведут переговоры с "Атлетико" и представителями футболиста.



"Атлетико" хочет заключить новый контракт с 26-летним игроком и прописать в них удвоенные отступные в 100 миллионов евро.



В текущем сезоне на счету Томаса Партея 33 матча за мадридский "Атлетико" во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и один раз отдал голевую передачу.



"Атлетико" занимает третью строчку в Ла Лиге, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.