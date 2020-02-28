В матче 28-го тура чемпионата Англии "Лестер" в гостях потерпел поражение от "Норвича". Встреча завершилась со счетом 0:1.
Чемпионат Англии
28 тур
Норвич Сити – Лестер Сити 1:0
Голы: Льюис, 70
Норвич Сити: Крул, Льюис, Годфри, Хэнли, Ааронс, Дуда (Штайперман, 87), Маклин, Тетти, Кантвелл (Рупп, 68), Буэндия, Пукки (Дрмич, 81)
Лестер Сити: Шмейхель, Эванс, Рикарду, Чилвел, Сёюнджю, Чодури (Ндиди, 67), Барнс, Мэддисон, Прает (Тилеманс, 73), Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо
Предупреждения: Хэнли, 53, Прает, 62, Шмейхель, 87
"Лестер" потерпел поражение от "Норвича"
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