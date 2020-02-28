"Лестер" потерпел поражение от "Норвича"

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Лестер" в гостях потерпел поражение от "Норвича". Встреча завершилась со счетом 0:1.



Чемпионат Англии



28 тур



Норвич Сити – Лестер Сити 1:0



Голы: Льюис, 70



Норвич Сити: Крул, Льюис, Годфри, Хэнли, Ааронс, Дуда (Штайперман, 87), Маклин, Тетти, Кантвелл (Рупп, 68), Буэндия, Пукки (Дрмич, 81)



Лестер Сити: Шмейхель, Эванс, Рикарду, Чилвел, Сёюнджю, Чодури (Ндиди, 67), Барнс, Мэддисон, Прает (Тилеманс, 73), Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо



Предупреждения: Хэнли, 53, Прает, 62, Шмейхель, 87