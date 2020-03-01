Гвардиола: Де Брёйне - исключительный футболист

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил игру бельгийского полузащитник Кевина Де Брёйне.
Фото: Getty Images
"Посмотрите, как он играет. Его уровень производительности, преданность, влияние на команду, способность сохранять концентрацию до последних минут матча, спокойствие и позитивный настрой — всё это восхищает.

Кевин не испытывает особого давления, ему нравится играть на крупных турнирах. Он исключительный футболист. У него феноменальное видение поля. Но даже при всех выдающихся данных он умудряется совершенствоваться. Ему не 33 и не 34 года. У него впереди ещё много лет профессиональной карьеры. На поле он никогда не отключается от процесса. Это очень важно", — цитирует Гвардиолу Goal.com.

В сезоне 2019/2020 на счету Кевина Де Брёйне 34 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых 28-летний полузащитник забил 9 голов и отдал 20 голевых передач.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" идёт на втором месте с 22-очковым отрывом от лидера в лице "Ливерпуля".

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Пепа Гвардиолу одолели на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" со счётом 2:1. Ответная игра на "Этихаде" пройдёт 17 марта.


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Теги: АПЛ Де Брёйне Гвардиола Манчестер Сити
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