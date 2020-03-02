16-летний защитник "Боруссии" за 2 млн евро может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник дортмундской "Боруссии" Ннамди Коллинз может продолжить карьеру в Англии.



Как сообщает Bild, в услугах 16-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 2 миллиона евро.



Коллинз в текущем сезоне молодежного чемпионата Германии провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "шмелями" рассчитан до 2021 года.