16-летний защитник "Боруссии" за 2 млн евро может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник дортмундской "Боруссии" Ннамди Коллинз может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Bild, в услугах 16-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 2 миллиона евро.

Коллинз в текущем сезоне молодежного чемпионата Германии провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "шмелями" рассчитан до 2021 года.


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Теги: Манчестер Сити Боруссия Д АПЛ Бундеслига Зарубежные трансферы
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