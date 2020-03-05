"Арсенал" хочет приобрести полузащитника "Фейеноорда" за 23 миллиона евро

Полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю стал одной из трансферных целей лондонского "Арсенала".
Фото: Getty Images
Как сообщает Daily Mail, представители "Арсенала" вступили в переговоры по трансфер 19-летнего плеймекера. Сообщается, что сумма трансфера составит порядка 23-х миллионов евро.

Контракт турецкого полузащитника с роттердамским "Фейеноордом" рассчитан до 2023-го года.

В сезоне 2019/2020 Кекчю принял участие в 33-х матчах "Фейеноорда", в которых он забил 3 гола и стал автором шести результативных передач.

"Фейеноорд" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая на шесть очков от лидирующего "Аякса".


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Теги: АПЛ Арсенал Фейеноорд Зарубежные трансферы
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