Как сообщает Daily Mail, представители "Арсенала" вступили в переговоры по трансфер 19-летнего плеймекера. Сообщается, что сумма трансфера составит порядка 23-х миллионов евро.
Контракт турецкого полузащитника с роттердамским "Фейеноордом" рассчитан до 2023-го года.
В сезоне 2019/2020 Кекчю принял участие в 33-х матчах "Фейеноорда", в которых он забил 3 гола и стал автором шести результативных передач.
"Фейеноорд" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая на шесть очков от лидирующего "Аякса".
"Арсенал" хочет приобрести полузащитника "Фейеноорда" за 23 миллиона евро
Полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю стал одной из трансферных целей лондонского "Арсенала".
Фото: Getty Images
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