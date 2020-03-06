Гвардиола: Фернандеш - выдающийся игрок, поэтому "МЮ" его и купил

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника Бруно Фернандеша в "Манчестер Юнайтед".
Фото: http://twitter.com/manutd
"Что я думаю о Бруну Фернандеше, мой ли это тип игрока?

Думаю, Фернандеш — выдающийся игрок. Конечно, это так. Именно поэтому "Манчестер Юнайтед" купил его", — цитирует Гвардиолу Hayters TV.

Бруну Фернандеше перешёл в "МЮ" в зимнее трансферное окно из "Спортинга" за 55 миллионов евро. Ещё 25 миллионов португальский клуб может получить в качестве бонусов, в зависимости от выступлений Фернандеша.

Контракт Фернандеша с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2025-го года.

В составе "МЮ" Бруну Фернандеш провёл 4 матча в рамках АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Завтра, 8 марта, "Манчестер Сити" встретится с "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии Начало встречи в 19:30 мск.

"Ман Сити" идёт на втором месте в таблице АПЛ, "МЮ" - на пятом. Отрыв между командами составляет 15 очков.


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Теги: Манчестер Сити Гвардиола АПЛ Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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