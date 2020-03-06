Гвардиола: Фернандеш - выдающийся игрок, поэтому "МЮ" его и купил

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника Бруно Фернандеша в "Манчестер Юнайтед".

Фото: http://twitter.com/manutd

"Что я думаю о Бруну Фернандеше, мой ли это тип игрока?



Думаю, Фернандеш — выдающийся игрок. Конечно, это так. Именно поэтому "Манчестер Юнайтед" купил его", — цитирует Гвардиолу Hayters TV.



Бруну Фернандеше перешёл в "МЮ" в зимнее трансферное окно из "Спортинга" за 55 миллионов евро. Ещё 25 миллионов португальский клуб может получить в качестве бонусов, в зависимости от выступлений Фернандеша.



Контракт Фернандеша с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2025-го года.



В составе "МЮ" Бруну Фернандеш провёл 4 матча в рамках АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.



Завтра, 8 марта, "Манчестер Сити" встретится с "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии Начало встречи в 19:30 мск.



"Ман Сити" идёт на втором месте в таблице АПЛ, "МЮ" - на пятом. Отрыв между командами составляет 15 очков.