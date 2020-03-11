По информации The Times, этот вопрос будет ключевым на утреннем заседании кабинета министров.
Отметим, что в Англии не собираются приостанавливать сезон, а только не допускать на игры зрителей. Скорее всего, без зрителей сыграют и в низших лигах Англии.
Владельцы клубных абонементов и билетов смогут посмотреть прямые трансляции игр дома, но при этом в пабах трансляций матчей не будет.
Принята данная мера в связи с эпидемией коронавируса.
Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен до 3-го апреля из-за коронавируса, а в Испании матчи Примеры также пройдут без зрителей.
Футбольные матчи в Англии могут провести без зрителей из-за коронавируса
Сегодня может быть принято решение о том, что футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей.
Фото: АПЛ
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