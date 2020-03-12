Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал свой первый комментарий после того, как у него выявили коронавирус.
"Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после плохого самочувствия. Вернусь к работе, как только мне позволят", - приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
Известно, что в связи с этим тренировочный центр "Лондон Колни" был закрыт на карантин.
Сегодня Английская Премьер-лига проведет экстренное заседание, на котором будет обсуждать вопрос приостановления турнира после случая с Артетой.
"Брайтон", c которым "Арсенал" должен был сыграть 14 марта, уже объявил о переносе матча.
Артета - о коронавирусе: это разочаровывает
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