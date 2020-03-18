Коутиньо может перейти в лондонский "Челси"

Полузащитник "Барселоны" Фелипе Коутиньо может стать игроком "Челси" в летнее трансферное окно.

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По информации Sport.es, руководство лондонского клуба рассматривает аренду бразильского полузащитника с правом последующего выкупа.



В нынешнем сезоне Коутиньо выступает в Германии за "Баварию" на правах аренды до конца сезона. У мюнхенского клуба есть опция выкупа 27-летнего бразильца за 120 миллионов евро, но сообщается, что "Бавария" не будет выкупать трансфер игрока.



Контракт Коутиньо с "Барселоной" рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.



В сезоне 2019/2020 Коутиньо забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач в 32-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.