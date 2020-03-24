По информации Gazzetta dello Sport, руководство римлян удовлетворено игрой Мхитаряна и хочет сохранить его в клубе.
"Арсенал" не против расстаться с 31-летним армянским полузащитником. Руководство "канониров" планирует выручить за продажу Мхитаряна порядка 25-ти миллионов евро. "Рома" надеется снизить цену в ходе переговоров.
Мхитарян перешёл в "Рому" летом 2019-го года из "Арсенала" на правах аренды на один сезон.
В текущем сезоне Мхитарян записал на своё счёт 6 голов и 4 результативных передачи в 20-ти матчах за "Рому" во всех турнирах.
"Рома" хочет выкупить Мхитаряна у "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может остаться в "Роме" на постоянной основе.
Фото: Reuters
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