Тальяфико может перейти из "Аякса" в "Челси"

Аргентинский защитник "Аякса" Николас Тальяфико может перейти в лондонский "Челси".
Фото: Getty Images
По информации The Daily Express, 27-летний защитник является одной из ключевых трансферных целей "синих" в летний период.

Ранее руководство "Челси" планировало подписать Чилуэлла, выступающего за "Лестер", но проанализировав ситуацию на трансферном рынке, в "Челси" посчитали, что Тальяфико будет стоить дешевле.

Действующее соглашение Тальяфико и амстердамского "Аякса" рассчитано до 2022-го года. Transfermarkt оценивает аргентинца в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Тальяфико 38 матчей за "Аякс" во всех турнирах, 5 голов и 7 результативных передач.

За "Аякс" Николас Тальяфико выступает с 2018-го года, перейдя в амстердамский клуб из "Индепендьенте" за 4 миллиона евро.


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Теги: Тальяфико Аякс Эредивизи АПЛ Челси Зарубежные трансферы
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