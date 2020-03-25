Тальяфико может перейти из "Аякса" в "Челси"

Аргентинский защитник "Аякса" Николас Тальяфико может перейти в лондонский "Челси".

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По информации The Daily Express, 27-летний защитник является одной из ключевых трансферных целей "синих" в летний период.



Ранее руководство "Челси" планировало подписать Чилуэлла, выступающего за "Лестер", но проанализировав ситуацию на трансферном рынке, в "Челси" посчитали, что Тальяфико будет стоить дешевле.



Действующее соглашение Тальяфико и амстердамского "Аякса" рассчитано до 2022-го года. Transfermarkt оценивает аргентинца в 35 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету Тальяфико 38 матчей за "Аякс" во всех турнирах, 5 голов и 7 результативных передач.



За "Аякс" Николас Тальяфико выступает с 2018-го года, перейдя в амстердамский клуб из "Индепендьенте" за 4 миллиона евро.