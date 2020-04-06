По информации Gazzetta dello Sport, на 32-летнего бельгийского защитника претендуют "Наполи", "Рома" и миланский "Интер".
При этом, по данным источника, фаворитом в борьбе за Вертонгена считается именно "Интер". Тренер миланского клуба Антонио Конте выразил надежду, что экс-игрок "шпор" сможет уговорить Вертонгена продолжить карьеру в составе "нерадзурри".
Ян Вертонген выступает за лондонский "Тоттенхэм" с 2012-го года. Действующее соглашение бельгийца с клубом заканчивается ближайшим летом. Transfermarkt оценивает Вертонгена в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Ян Вертонген провёл 16 матчей в составе "Тоттенхэма" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Несколько клубов Серии А претендуют на трансфер Яна Вертонгена
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонег может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: Global Look Press
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