Несколько клубов Серии А претендуют на трансфер Яна Вертонгена

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонег может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Фото: Global Look Press

По информации Gazzetta dello Sport, на 32-летнего бельгийского защитника претендуют "Наполи", "Рома" и миланский "Интер".



При этом, по данным источника, фаворитом в борьбе за Вертонгена считается именно "Интер". Тренер миланского клуба Антонио Конте выразил надежду, что экс-игрок "шпор" сможет уговорить Вертонгена продолжить карьеру в составе "нерадзурри".



Ян Вертонген выступает за лондонский "Тоттенхэм" с 2012-го года. Действующее соглашение бельгийца с клубом заканчивается ближайшим летом. Transfermarkt оценивает Вертонгена в 18 миллионов евро.



В текущем сезоне Ян Вертонген провёл 16 матчей в составе "Тоттенхэма" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.



Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.