Клопп обсудил трансфер Мбаппе в "Ливерпуль" с отцом француза

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп провел переговоры с отцом форварда "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, в ходе которых обсудил транфер француза в английский клуб.

Фото: XSPORT.ua