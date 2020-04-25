Об этом сообщает СЭ со ссылкой на французское издание Le10sport.
Как сообщалось ранее, в случае ухода форварда Садио Мане из "Ливерпуля", английский клуб начнёт переговоры с Мбаппе. Ранее сообщалось, что сенегальцем интересуется мадридский "Реал".
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо предпочитает отпустить француза бесплатно в 2022 году, чем продавать его кому-либо в 2021.
С 2018 года Килиан Мбаппе в рамках Лиги 1 провел за парижан 49 матчей и забил 51 гол. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года.
Клопп обсудил трансфер Мбаппе в "Ливерпуль" с отцом француза
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп провел переговоры с отцом форварда "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, в ходе которых обсудил транфер француза в английский клуб.
Фото: XSPORT.ua
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