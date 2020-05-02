- Будете смеяться, но меня называют Златаном. Нос большой. Какое слово ассоциируется со Златаном — характер.
Был эпизод летом, тогда как раз Анхелиньо вернулся из аренды. Пеп говорит Артете: "К нам пришел такой сумасшедший левый защитник сейчас. Он в таком порядке". Ну, травят.
А я все слышу. Артета отвечает: "Да, Пеп, у Златана проблемы". Я не растерялся: "Микель, я же просил так меня не называть, когда Пеп рядом". Это было так смешно, — приводит слова украинца Tribuna.
Зинченко выступал за "Уфу" в 2015 - 2016 годах, затем перешел в английский "Манчестер Сити", с которым дважды стал чемпионом страны.
После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.
В настоящее время матчи английской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения коронавируса. В СМИ появляются разные предположения на тему того, как будет определен чемпион в Англии. Существует мнение, что АПЛ не будут доигрывать.
Зинченко рассказал, как его называют в команде
Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как его называют в клубе.
Фото: Телеканал Футбол
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