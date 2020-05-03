Опубликовано изображение новой формы "Манчестер Сити"

BREAKING: The 2020/21 Manchester City home kit has just appeared on Puma's official US store.— Man City Xtra (@City_Xtra) May 3, 2020
It is unknown whether this is an indicator that the official release is near or just an error by Puma.
[via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/TIjYQLYFKo
Изображение было опубликовано в официальном интернет-магазине компании Puma. Бренд является техническим спонсором клуба.
Стоит отметить, что позже фото было удалено.
После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.
В настоящее время матчи английской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения коронавируса. В СМИ появляются разные предположения на тему того, как будет определен чемпион в Англии. Существует мнение, что АПЛ не будут доигрывать.