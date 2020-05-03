Опубликовано изображение новой формы "Манчестер Сити"

Недавно в интернете появилась фотография новой домашней формы "Манчестер Сити" на будущий сезон.

BREAKING: The 2020/21 Manchester City home kit has just appeared on Puma's official US store.



It is unknown whether this is an indicator that the official release is near or just an error by Puma.



[via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/TIjYQLYFKo — Man City Xtra (@City_Xtra) May 3, 2020

Изображение было опубликовано в официальном интернет-магазине компании Puma. Бренд является техническим спонсором клуба.Стоит отметить, что позже фото было удалено.После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.В настоящее время матчи английской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения коронавируса. В СМИ появляются разные предположения на тему того, как будет определен чемпион в Англии. Существует мнение, что АПЛ не будут доигрывать.