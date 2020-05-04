"Это нереально". Бывший вратарь "МЮ" об идее доиграть сезон АПЛ в Австралии

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Австралии Марк Боснич прокомментировал идею провести оставшиеся туры АПЛ на другом континенте.

Ранее стало известно, что руководству английского чемпионата предложили провести финал сезона в Австралии.



АПЛ предлагают провести остаток матчей сезона в Австралии



- Это нереалистичный сценарий. Самые большие проблемы возникнут не с местными, а федеральными властями. Недавно они заявили, что не откроют иностранцам въезд в страну, поскольку ситуация с коронавирусом будет длиться еще долго.



В данный момент идея доиграть АПЛ у нас выглядит фантазией. Плюс, не стоит забывать, что разница между Пертом и Англией — 7 часов. Получается, придется начинать матчи в полдень, чтобы показать их в удобное время, - приводит Sky Sports слова Боснича.



Отметим, что на территории Великобритании зафиксировано почти две сотни тысяч заражений коронавирусом на данный момент.