Жена Ди Марии: Англия - жопа мира. Все женщины какие-то тощие, пристойные

Супруга хавбека "ПСЖ" Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо рассказала, насколько ей не понравилось в Англии.

Напомним, аргентинский футболист играл за "МЮ" в сезоне 2014/2015.- Я дружила с Джанинной Марадоной, которая была замужем за Серхио Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к нему домой. Это было ужасно! Когда мы уехали оттуда, я сказала Анхелю: "Езжай в любую страну, но только не в Англию".Через год мы окончательно уехали из Англии. Жопа мира. Мне там вообще ничего не понравилось. Все женщины какие-то тощие, наряженные, пристойные… странные. Еда тоже была отвратительная, - приводит слова Кардосо Goal.com.На данный момент Ди Мария играет за французский "ПСЖ". В текущем сезоне полузащитник забил восемь голов и сделал 14 ассистов за 26 матчей чемпионата.