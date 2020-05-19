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Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выразил мнение о потенциальном возобновлении матчей английской Премьер-лиги.
Фото: телеканал Футбол
- Я с нетерпением жду возобновления чемпионата - без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, - например, Шотландия завершает чемпионат, - мало кто верит в рестарт АПЛ, - цитирует Зинченко телеканал Футбол 1.

Александр Зинченко выступал за "Уфу" в 2015 - 2016 годах, затем перешел в английский "Манчестер Сити", с которым дважды стал чемпионом страны.

После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.

В настоящее время матчи английской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения коронавируса. В СМИ появляются разные предположения на тему того, как будет определен чемпион в Англии. Возобновление сезона возможно 19 июня.


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Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ
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