- Сезон английской Премьер-лиги начнётся с опозданием на неделю по отношению к Испании, мы возвращаемся 20 июня. 48 часов назад нас проверили на коронавирус, и все мы дали отрицательный результат, - приводит слова футболиста Marca со ссылкой на TVE.
Руководство Английской премьер-лиги сообщило о шести случаях заболевания коронавирусом в трех командах
В 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, 23-летний испанец забил гол и отдал две голевые передачи. Аренда рассчитана на один сезон.
14 июля 2017 года мадридский "Реал" объявил о подписании контракта с Сьосом. Соглашение рассчитано на шесть лет. За "сливочных" хавбек провел 56 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
Полузащитник "Арсенала" Себальос утверждает, что АПЛ возобновится 20 июня
Хавбек лондонского "Арсенала" Даниель Сьос, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", рассказал, что АПЛ возобновится 20 июня.
Фото: Sports.ru
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