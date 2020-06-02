"Челси" предложил увеличить количество замен в матчах АПЛ до девяти

"Челси" предлагает увеличить количество допустимых замен в матчах чемпионата Англии до девяти.

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По данным The Telegraph, в лондонском клубе опасаются, что из-за плотного графика футболисты будут получать травмы.



Ранее стало известно, что в матчах АПЛ будет разрешено делать 5 замен.



Напомним, cезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 17 июня.



"Челси" в 29 турах набрал 48 очков и занимает четвертое место в таблице.