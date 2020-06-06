Как сообщает The Mirror, английский клуб испытывает финансовые трудности, чтобы оформить трансфер 20-летнего футболиста.
"Боруссия" требует за Санчо 80 миллионов фунтов. Также на игрока претендует "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" намерен побороться за Санчо с "МЮ".
В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 27 матчах, забил 17 голов и сделал 16 голевых передач.
"Ливерпуль" заинтересован в трансфере форварда "Боруссии" Джейдона Санчо
"Ливерпуль" заинтересован в услугах нападающего "Боруссии" Джейдона Санчо.
Фото: © Global Look Press
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