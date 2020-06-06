"Ливерпуль" заинтересован в трансфере форварда "Боруссии" Джейдона Санчо

"Ливерпуль" заинтересован в услугах нападающего "Боруссии" Джейдона Санчо.



Фото: © Global Look Press

Как сообщает The Mirror, английский клуб испытывает финансовые трудности, чтобы оформить трансфер 20-летнего футболиста.



"Боруссия" требует за Санчо 80 миллионов фунтов. Также на игрока претендует "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" намерен побороться за Санчо с "МЮ".



В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 27 матчах, забил 17 голов и сделал 16 голевых передач.