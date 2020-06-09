Об этом сообщает официальный сайт организации. Александр Зинченко родился в городе Радомышль, является воспитанником донецкого футбола.
Защитник перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы". В текущем сезоне украинец провел 18 игр во всех турнирах и забил 1 гол.
23-летний Зинченко занял пост в украинской ассоциации футбола
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко избран членом исполкома украинской ассоциации футбола.
Фото: ua-football.com
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