"Манчестер Сити" поборется за Кулибали

Napoli intend to sell Kalidou Koulibaly: Where does the Senegal centre back fit in the transfer plans of Liverpool and Manchester City?https://t.co/11bSakGTrc pic.twitter.com/sPFHpzChCt — Duncan Castles (@DuncanCastles) June 23, 2020

"Манчестер Сити" заинтересован в услугах сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали.Сообщается, что руководство итальянского клуба готово расстаться с 29-летним футболистом в летнее трансферное окно.По информации журналиста Дункана Каслса, "горожане" являются фаворитом в борьбе за игрока. Ранее в услугах Кулибали был заинтересован "Ливерпуль", но мерсисайдцы не готовы платить за него 100 миллионов евро.