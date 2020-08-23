Ожидается, что "Вулверхэмптон" подпишет контракт с 25-летним хавбеком в ближайшее время. Сумма трансфера составит 15 млн евро.
ЦСКА также готов был приобрести Палинью и намерен был сделать предложение "Спортингу" в размере 10 млн евро и 15% со следующей продажи.
В прошлом чемпионате Португалии Палинья в составе "Спортинга" провел 27 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Birmingham Mail
Источник: "Вулверхэмптон" подпишет Палинью, которым интересовался ЦСКА
Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья близок к переезду в Англию.
Фото: 90 Min
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