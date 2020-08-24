Линделеф предотвратил ограбление пожилой женщины, догнав вора и задержав его до прибытия полиции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф помог 90-летней женщине при попытке ограбления ее сумки.

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Неизвестный схватил сумку старушки и попытался скрыться на велосипеде, однако футболист догнал вора и задержал его до прибытия правоохранительных органов. Сообщается, что Линделеф отказался от комментирования инцидента.



В минувшем сезоне Виктор провел 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Он присоединился к "красным дьяволам" в 2017 году. Ранее Линделеф выступал за "Бенфику" и "Вестерос". Именно в шведском городе Вестерос произошел эпизод с попыткой ограбления.



Источник: Sport Bladet