Неизвестный схватил сумку старушки и попытался скрыться на велосипеде, однако футболист догнал вора и задержал его до прибытия правоохранительных органов. Сообщается, что Линделеф отказался от комментирования инцидента.
В минувшем сезоне Виктор провел 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Он присоединился к "красным дьяволам" в 2017 году. Ранее Линделеф выступал за "Бенфику" и "Вестерос". Именно в шведском городе Вестерос произошел эпизод с попыткой ограбления.
Источник: Sport Bladet
Линделеф предотвратил ограбление пожилой женщины, догнав вора и задержав его до прибытия полиции
Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф помог 90-летней женщине при попытке ограбления ее сумки.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!