СМИ: Месси получит в "Манчестер Сити" 500 млн евро за 5 лет

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перейти в "Манчестер Сити".

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Сообщается, что "горожане" готовы предложить 33-летнему аргентинцу 5-летний контракт на сумму в 500 млн евро. Месси будет получать 50 млн евро в год в качестве зарплаты, ещё 250 — за переезд в США.



Дело в том, что первые три года Месси, по плану, должен отыграть в Англии за "Манчестер Сити". После чего нападающий перейдет в клуб MLS "Нью-Йорк Сити" и получит за переезд в США 250 млн евро.



Напомним, ранее стало известно, что Месси хочет покинуть "Барселону" и уже уведомил клуб об этом.



Источник: Танкреди Палмери