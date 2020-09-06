"Наполи" готов продать Кулибали в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Фото: Gettyimages.ru

Сообщается, что футболист уже договорился о личном контракте с английским клубом. 29-летний защитник будет зарабатывать в "Ман Сити" 12 млн евро.



"Наполи" требует за Кулибали 90 миллионов евро. Отмечается также, что и сам футболист не против остаться в клубе.



В прошлом сезоне Кулибали провел 34 матча.



Источник: Il Mattino