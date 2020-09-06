Сообщается, что футболист уже договорился о личном контракте с английским клубом. 29-летний защитник будет зарабатывать в "Ман Сити" 12 млн евро.
"Наполи" требует за Кулибали 90 миллионов евро. Отмечается также, что и сам футболист не против остаться в клубе.
В прошлом сезоне Кулибали провел 34 матча.
Источник: Il Mattino
"Наполи" готов продать Кулибали в "Манчестер Сити" за 90 миллионов евро
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Фото: Gettyimages.ru
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