Сообщается, что английский клуб готов продать несколько высокооплачиваемых футболистов, которые редко выходят на поле в стартовом составе.
Ярмоленко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 23 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 1 ассист.
Источник: skysports.com
Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае
Форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в китайский "Шаньдун Лунэн".
skysports.com
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