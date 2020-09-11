Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае

Форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в китайский "Шаньдун Лунэн".

skysports.com

Сообщается, что английский клуб готов продать несколько высокооплачиваемых футболистов, которые редко выходят на поле в стартовом составе.



Ярмоленко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 23 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 1 ассист.



Источник: skysports.com