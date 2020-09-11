Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае

Форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в китайский "Шаньдун Лунэн".
skysports.com
Сообщается, что английский клуб готов продать несколько высокооплачиваемых футболистов, которые редко выходят на поле в стартовом составе.

Ярмоленко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 23 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 1 ассист.

Источник: skysports.com

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Теги: Ярмоленко Вест Хэм АПЛ Зарубежные трансферы
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