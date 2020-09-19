В СМИ ходили слухи о конфликте тренера "сливочных" с валлийским футболистом.
"Я не испытываю раздражения из-за того, что люди обвиняют меня в его уходе, потому что это неправда, всё гораздо сложнее. Могу только сказать, что никаких проблем с ним у меня не было. Никто не собирается обесценивать то, что Бэйл сделал для "Реала"", - приводит слова Зидана Marca.
Срок аренды футболиста рассчитан до июня 2021 года. Напомним, что вчера "Тоттенхэм" объявил о возвращении Бэйла. Гарет уже выступал за "шпор" с 2007 по 2013 год. В составе английского клуба хавбек провел 146 матчей, в которых забил 43 гола, и завоевал Кубок Футбольной лиги в сезоне 2007/2008.
В минувшем сезоне чемпионата Испании 31-летний полузащитник в 16 матчах забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Зидан: никаких проблем с Бэйлом у меня не было
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал переход полузащитника Гарета Бэйла в "Тоттенхэм".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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