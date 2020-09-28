Лондонский "Вест Хэм" интересуется центрбеком "Наполи" Николой Максимовичем. По информации итальянских СМИ, "молотобойцы" готовы отдать за бывшего защитника московского "Спартака" 15 с половиной миллионов евро.
За красно-белых Максимович выступал в период с января по май 2018 года, при Массимо Каррере. Он провел в футболке "Спартака" 11 матчей и отметился в протоколе двумя предупреждениями.
Источник: Sky Sport Italia
Экс-защитника "Спартака" хотят купить в АПЛ
"Вест Хэм" пытается договориться с "Наполи" о приобретении центрального защитника Николы Максимовича.
Фото: ФК "Спартак"
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