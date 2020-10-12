Лондонский клуб выплатил 31-летнему хавбеку 8 млн фунтов в качестве бонуса за верность "Арсеналу".
Отметим, что Озил не выходил на поле в составе "Арсенала" с марта этого года.
"Арсенал" пытался продать Озила в это трансферное окно, но игрок отказался уходить из клуба.
Источник: The Athletic
"Арсенал" выплатил Озилу за верность бонус в размере 8 млн фунтов
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил получил дополнительный бонус от клуба.
Фото: standard.co.uk
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